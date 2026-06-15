午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４０３、値下がり銘柄数は１２５、変わらずは２７銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に電気機器、建設、空運、輸送用機器、金属製品、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS