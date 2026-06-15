BEYOOOOONDSの平井美葉が主演を務めるオリジナルドラマ『がんばって、がんばらない』が、8月7日21時より日本映画専門チャンネルで放送されることが決定した。 参考：高野洸、『明日カノ』で発揮する“シゴデキ”ぶり意外なキャスティングがハマリ役に 本作は、映画『レンタル家族』の上坂龍之介が監督を務める“痛み”と“再生”のヒューマンドラマ。「がんばって、がんばらない」をモットーに、現代社会の中