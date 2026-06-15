ＳｍｉｌｅＨｏｌｄｉｎｇｓがストップ高の２３３９円でカイ気配となっている。前週末１２日の取引終了後に、未定としていた２７年３月期の連結業績予想を発表し、売上高２５５億円（前期比７５．７％増）、営業利益１０億円（同２．７倍）、純利益２億２１００万円（同０．５％増）を見込むとし、あわせて９５円を予定した年間配当予想を１０５円（前期９５円）に引き上げたことを好感した買いが入っている。 ５月８日に