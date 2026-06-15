北中米ワールドカップで現地６月14日、グループステージＥ組の第１節が開催。コートジボワール代表対エクアドル代表の一戦が、フィラデルフィア・スタジアムで行なわれた。前半はスコアレス。ボール支配率ではエクアドルが優位に立つなか、両チームとも果敢に相手ゴールに迫り、いくつかの決定機を作り出すも、決め切れない。シュート数は６対６で互角。コートジボワールは３人がイエローカードを受けた。 迎えた後