Z1 ユニファイン株式会社は、撮影した写真をその場でプリントできるインスタントカメラプリンター「Z1」「Z2」を、6月12日（金）にHANINブランドから発売した。 どちらも500万画素の撮像素子と、感熱式の専用紙「ZINKフォトペーパー」を使用するプリンターを本体に内蔵。35mm判換算で35mm相当のレンズ、2.8型の液晶モニターを搭載。 スマートフォンとBluetooth接続することで、フ