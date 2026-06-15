2026年６月14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップで優勝候補の一角に挙げられているオランダが、グループステージ初戦で日本と２−２で引き分けた。オランダは50分、ファン・ダイクのヘディングシュートで先制。その後同点に追いつかれたものの、64分にサマーフィルのゴールで再び勝ち越した。しかし88分、セットプレーから最後は鎌田大地に決められ、勝点３を取りこぼした。試合後の公式会見で、ロナルド・クーマン監