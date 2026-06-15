2026年6月11日、韓国メディア・韓国経済によると、約3750万件の個人情報を流出させた韓国ネット通販最大手クーパンに対し、個人情報保護委員会は6246億8100万ウォン（約659億8000万円）の課徴金と1680万ウォンの過料を科すことを決定した。同社の昨年の営業利益（6790億ウォン）に匹敵する規模だという。業界によると、企業は課徴金処分が確定すると、その金額を当期費用として計上するのが一般的な会計原則だという。クーパンは今