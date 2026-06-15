森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２のドローに終わった。スコアレスで迎えた50分に、フィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを決められて先手を取られたが、57分に中村敬斗のミドルでスコアを振り出しに戻す。さらに64分にクリセンシオ・サマービルに鋭いシュートを流し込まれて勝ち越されるも、88分に小川航基の渾身ヘッ