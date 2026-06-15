日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦し、２−２で引き分けた。FIFAランキング18位の日本が、同８位の強豪相手に貴重な勝点１を獲得。劇的なドロー決着は、隣国の韓国でも大きく注目されている。韓国紙『スポーツ京郷』は「『アジア最強』の日本の力…後半終盤の劇的な同点ゴールでオランダと２−２の引き分け」と報道。「やはりアジア最強だった。日本は『オレンジ軍団』