【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サカナクションが、6月13日に授賞式が開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて「最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞」をはじめ、複数の部門賞を受賞。SNSに喜びのグループショットが投稿され「いい写真過ぎる」とファンが大盛り上がりしている。 ■バンドのみならず“チームサカナクション”を讃えるコメントも続々 SNSには、 「めっちゃくちゃいい写真