【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』にて、ニューヨークでの追加公演を10月22日に開催することが発表された。 ■チケット即完売のため急きょ発表 本追加公演は、10月23日開催のニューヨーク公演がチケット発売開始後に即完売したことを受け、急きょ決定した。 BE:FIRSTは、9月から10月にか