15日10時現在の日経平均株価は前週末比3360.89円（5.09％）高の6万9380.93円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1403、値下がりは125、変わらずは27と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは9銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を1銘柄で651.67円押し上げている。次いでＳＢＧ が500.42円、アドテスト