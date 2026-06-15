「息子の新たな凹凸の話」【漫画】本編を読む河野りぬ( @job_rinu)さんはSNSやブログを中心に子育てなどのエッセイ漫画を公開している。「息子の新たな凹凸の話」は、息子がASDやADHDなどの発達障害を発症し、小学校入学を目前に療育をしていくというエピソードだ。本作を描くようになったきっかけや裏話などについて、河野りぬさんにインタビューした。■診断によって変わった家族の向き合い方…子供の魅力を見失わないために伝え