北京智源人工智能研究院（BAAI）主催の第8回北京智源大会が6月12日から13日まで、北京の中关村国際イノベーションセンターで開催されました。本大会は「悟道から悟界へ（デジタル世界から人間が暮らす物理世界へ）」をメインテーマに、人工知能が物理世界へと進化するパラダイム転換に焦点を当てました。会期中は、エージェント、世界モデル、エンボディドAI、セキュリティーなど、AI全スタックの最前線を網羅する25のフォー