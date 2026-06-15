韓国の6人組グループ・IVEのREI（レイ）が、「WEGO 2026 SUMMER」のビジュアルモデルに起用されたことが15日、発表された。【写真】ストリートも完璧！着こなすIVE・REI（レイ）IVEは、2021年12月のデビュー以降、アルバム『REVIVE＋』で音楽番組通算80冠を達成。日本では、22年10月にリリースしたデビューシングル「ELEVEN -Japanese ver.-」がオリコンデイリーシングルランキング1位を獲得するなど、国内でもで高い支持を得