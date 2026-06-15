乃木坂46・1期生の中心的存在として活躍し、2018年の卒業後は俳優として幅広く活動している生駒里奈（30）が、8月に芸能生活15周年を迎える。節目を迎えるこのタイミングで、10年ぶりとなる写真集『ルリカケス』（ワニブックス）を8月21日に発売することが決定した。【先行カット3点】生駒里奈らしい10年ぶり写真集写真集の舞台は奄美大島。以前訪れたことがあり、この島の魅力に引き込まれたという生駒からのリクエストでロケ