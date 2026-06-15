■『CanCam』“小島の名言”ピンナップも4人組グループ・Aぇ! groupの小島健が、23日発売の『CanCam』8月号特別版（小学館）で女性誌初のソロ表紙を飾る。普段の陽気で親しみやすいキャラクターとはひと味違う、色気溢れるタンクトップ姿に、こちらを見つめるアンニュイな眼差し。まるで添い寝をしているかのような彼氏感満載の表紙カットは、思わずドキッとしてしまう仕上がりとなっている。【別カット】一緒に近所をお散歩…オ