バレエダンサーの堀内將平が、ツインプラネットに所属することが15日、発表された。【写真】バレエダンサー・堀内將平、見事な肉体美堀内は東京都生まれ。10歳よりバレエを始める。2008年ジョン・クランコ・スクールに留学。12年ルーマニア国立バレエにアーティストとして入団、13年にソリスト、14年にファースト・ソリストに昇格。15年8月Kバレエ カンパニーにアーティストとして入団した。16年9月ファースト・アーティスト