6月15日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 今朝は天草地方などで少し雨が降りましたが、この後は各地で晴れ間が出そうです。今週は晴れる日が少なくなってきますので、日差しが出るタイミングで洗濯物は干しておきたいところです。日中の最高気温は熊本市で29℃の予想で、昨日の25.8℃よりは高くなりそうです。 明日以降の天気 明日火曜日は曇り空で、とこ