6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』のアメリカ・ニューヨーク公演の追加公演を10月22日に開催することが15日、発表された。【シーン写真】パフォーマンス以外の姿も…海辺でのBE：FIRST同追加公演は、10月23日開催のニューヨーク公演がチケット発売開始後に即完売したことを受け、急きょ決定した。BE:FIRSTは、9月から10月にかけてバンコク、