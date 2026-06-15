BEYOOOOONDSの平井美葉が主演を務めるオリジナルドラマ『がんばって、がんばらない』が、8月7日午後9時より日本映画専門チャンネルで放送されることが決定した。ドラマ本編に加え、撮影の裏側に密着したメイキング番組も放送される（本編約56分、メイキング番組約18分）。【画像】オリジナルドラマ『がんばって、がんばらない』場面写真本作は、「がんばって、がんばらない」をモットーにした山奥のシェアハウスを舞台に、過去