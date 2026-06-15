アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、トランプ大統領は「イランとの合意が成立した」と発表しました。トランプ大統領は14日、「イランとの合意が成立した」と自身のSNSに書き込みました。そのうえで、「私はここにホルムズ海峡の自由かつ無償の通航を全面的に許可し、同時にアメリカ海軍による封鎖措置の即時解除を命ずる」と表明しています。さらに「合意の署名が行われ海峡が開放されれば、石油は再び世界中に供給