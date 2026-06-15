前回２２年カタールＷ杯で美しきサポーターとして話題となったタレントでドラマーのＳＨＯＮＯが初戦オランダ戦を観戦に訪れた様子を公開し、反響をよんだ。ウエストを覗かせたコーデで日の丸を手に応援。コメント欄などでは「美しいです！」、「かわいいかわいい」、「美人サポーターとして世界一を目指して」、「相変わらず美しい腹筋」との声が上がっていた。ＳＨＯＮＯはカタールＷ杯で現地映像に映り込み、美人すぎるサ