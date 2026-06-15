俳優堤真一（61）が主演するTBS系「日曜劇場GIFT」（日曜午後9時）の14日放送の最終回の世帯視聴率が7・6％だったことが15日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は4・4％だった。（いずれも関東地区、速報値）初回は9・4％、個人5・7％で、22年「アトムの童（こ）」の8・9％（個人5・3％）以来、日曜劇場で2ケタを割ったスタートとなっていたが、全話通じて、2ケタ視聴率に届かなかった。ドラマは堤演じる孤独な天