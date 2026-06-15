【「Steam Next フェス」、体験版「三国志 BOND 盤上演武体験版」配信】 配信期間：6月15日13時～6月22日予定 ゲラッパは、デッキ構築型ローグライト軍勢バトル「三国志 BOND」の体験版「三国志 BOND 盤上演武体験版」を「Steam Next フェス」にて配信する。配信期間は6月15日13時から6月22日の予定。 体験版では新モード「盤上演武」（全14ステージ）が無料でプレイ