ロッテ・上田希由翔はファームでここまで19試合に出場して、打率.362、2本塁打、9打点、OPS1.029と二軍で圧倒的な成績を残しながら、ここまで一、二軍を往復する。二軍では結果を残している。あとは一軍で結果を残すだけ。上田本人も「本当に出るまで耐えて、苦しみながらも頑張り続けていきたいと思いますね」と前を向く。上田は開幕一軍を掴むも、一軍出場がなく、3月29日に一軍登録抹消。降格後に出場したファーム・リーグ4