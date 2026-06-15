1次リーグF組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。夢舞台初出場で貴重なゴールを挙げた25歳・中村敬斗に注目が集まっている。強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオランダが先制したが、7分後に中村が輝きを放った。久保建英からマイナスのパスを受けると、ペナルティエリア