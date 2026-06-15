オランダとドローに驚く韓国…久保の負傷も伝えるサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1をつかんだ試合。ただ試合中にMF久保建英が負傷で交代する場面があり、これに韓国メディアも「日本が負傷悪霊に苦しんでいる」と反応した。日本は2度のリードを奪われたが、いずれも追