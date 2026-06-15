いつかは叶えたい夢を抱きながら、日々の忙しさに紛れて月日だけを重ねてしまう人は少なくありません。でも、動かなかった後悔は、挑戦して失敗した後悔より、ずっと長く残るものです。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 「いつか」を重ねて過ぎ去った年月 20代の頃から、私の夢は会社を辞めて独立することでした。いつも友人や同僚と居酒屋で飲みながら、「いつかフリーランスで働きたい」と熱っぽく語って