視聴率40％超えのメガヒット作から隠れた名作まで多数派工作をして、罠にはめ、有力者を抱き込んで――どんな手を使ってでもライバルを蹴落としてノシ上がる。一般企業から政界まで、あらゆる組織で繰り広げられている光景だ。物語として面白く、多くの視聴者にとって身近な題材でもあるため、権力闘争をテーマにしたドラマは数多く制作されてきた。なかには最高視聴率が40％を超え、社会現象となった名作も存在する。では、本当に