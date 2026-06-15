オランダ戦の出場メンバー16選手を5段階査定日本代表（FIFAランク18位）は6月14日（日本時間15日）、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムでオランダ代表（同8位）と北中米ワールドカップ（W杯）の初戦で対戦し、2-2で引き分けた。2度のビハインドを背負った日本だったが、同点に追い付いて初戦で難敵から勝ち点1を獲得した。この試合に出場した全16選手のパフォーマンスを5段階評価（最高が5つ星★★★★★）で査定した。