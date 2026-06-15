シンガー・ソングライターのチャペル・ローンが、MACコスメティクスのビバ グラム新グローバルアンバサダーに就任した。俳優ルポールやシンガー・ソングライターのリアーナ、レディー・ガガらに続いて新たなラインを発表した。 【写真】チャペルのスタンスに憧れる人気女性アーティスト 今回のコレクションには、Unnatural Red Headマットリップスティッ