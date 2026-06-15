事故をしたバイク６月15日午前10時ごろ 15日、岡山市の市道交差点でトラックと大型バイクが衝突する事故がありました。大型バイクを運転していた20代の男性が意識不明の重体です。 警察によりますと、15日午前7時20分ごろ、岡山市南区浦安西町の市道交差点で「トラックとバイクの事故があった」と通行人から110番通報がありました。 この事故で、バイクを運転していた20代の男性が病院に搬送されましたが、意識不明の