上田綺世がデヨングへのパスコースを消していた日本代表の北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦が、現地時間6月14日にアメリカのテキサス州ダラスで行われ2-2で引き分けた。オランダ代表の司令塔MFフレンキー・デヨングは日本代表FW上田綺世のタイトなマークで自由を与えられず、試合後には「スペースがほとんどなかった」と語った。オランダとしては2度に渡るリードを守り切れず、勝ち点3を取りこぼす結果と