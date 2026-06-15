「点差以上の実力差がありました」【もっと読む】森保ジャパン1次リーグ「突破率100％」の吉兆データこう言うのは、独元1部ビーレフェルトでヘッドコーチを務めた鈴木良平氏。ドイツ（FIFAランク10位）がキュラソー（同82位）を7-1で圧倒した日本時間15日のE組初戦を見て、「ドイツ人の『試合終了の笛が吹かれるまで全力でゴールを狙う』というメンタリティーが発揮された試合とはいえ、W杯初出場のキュラソー選手が気の毒に思え