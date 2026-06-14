〈「病院に来てないらしいぞ。携帯にも出ない」誰よりも優秀だった彼女に何が⋯？ 期待の女性研修医が【突然、姿を消した理由】〉から続く自室で昏睡状態に陥っていた優秀な同期・杉ちゃん。彼女が抱えていたあまりに深い闇を知り、著者は「うつは甘え」という自身の偏見を恥じる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）その後、後期研修で外科医となった著者だったが、転籍した大学病院で過酷なパワハラと雑務に追われ、