記事ポイントペンギンと金魚をテーマにした合同写真展＆イラスト物販展「ペンぎょ展 2026」が2026年7月10日（金）から東京・浅草橋で開催されます36組のクリエイターによる展示作品とグッズが集結し、名古屋への巡回展も決定していますSNS投稿で限定ステッカーが、先着でオリジナルポストカードがもらえる来場者特典も用意されています ペンギンと金魚、ふたつの生きものが織りなす涼やかなアート空間が、この夏に東京で登場