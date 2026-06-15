13日の夕方、北秋田市米内沢の県道で車がクマと衝突しました。運転していた女性にけがはありませんでした。北秋田警察署の調べによりますと13日午後6時半ごろ、北秋田市米内沢字大沢岱の県道を鷹巣方向から合川方向へ走っていた軽乗用車が、道路を横断するクマ1頭と衝突しました。軽乗用車を運転していた北秋田市の20代の女性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家まではおよそ400メー