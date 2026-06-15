ゴミ捨てや食品の保存などに便利なキッチンパック。ただ、パッケージの取り出し口は大体1つの商品が多いので、保管場所に困ることもありますよね。そんな悩みを解消する商品をダイソーで発見しました！なんと4つの取り出し口から選べて保管場所を選ばず、取り出しやすいのが最大の特徴。70枚入りとコスパも抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：4つの取り出し口が付いたキッチンパック（70枚）価格：￥110（税込）サ