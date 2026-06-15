北中米ワールドカップグループリーグFの初戦、日本とオランダの試合が行われ、試合は2−2のドローに終わった。過去３度の準優勝を誇る強豪オランダの対戦。試合は前半を0−0で折り返し、後半も一進一退の攻防戦となる中、51分にFKの流れからファンダイクにヘディングでたたき込まれて失点。それでも57分、中村敬斗が右足で相手GKのニアサイドを抜く強烈なシュートを決めて同点に追いつく、しかしその7分後にクリセンシオ・サマーフ