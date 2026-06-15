お墓参りやアウトドア、キャンドルへの着火など、少し奥まった場所に火を付けたい場面で、普通のライターだと手首をひねったり、本体の向きを変える必要があって不便に感じたことはありませんか？ダイソーには、火が出る部分の向きを変えられる便利なライターがあります。コンパクトサイズで持ち運びにも便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：火口が動〜くライター価格：￥110（税込）カラー展開：パープル、ピン