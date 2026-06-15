日本代表は15日にFIFAワールドカップ2026のグループF第1節で強豪オランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。グループステージ最大の敵であるオランダとの初戦、日本は2度に渡ってオランダにリードを許すも、57分に中村敬斗、そして89分に小川航基のヘディングが鎌田大地に当たってネットを揺らし、土壇場で追いついた。特に注目すべきは森保一監督の交代策だろう。65分に伊東純也、さらに74分には小川航基、菅原由勢、冨安健洋、そし