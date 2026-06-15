ダイソーの新作『＆．ボディシート（お肌にやさしい、20枚）』は、低価格ながら成分や使用感にこだわった実力派アイテム。無香料で刺激がなく、やわらかなシートが肌に優しい使い心地です。汗やベタつきをしっかり拭き取りつつ、使用後は不思議としっとり感も残る仕上がり。話題になるのも納得のクオリティです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：＆．ボディシート（お肌にやさしい、20枚）価格：￥110（税込）サイズ（約