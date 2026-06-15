カフェや外出先でバッグの置き場に困った経験はありませんか？椅子の背もたれに掛けにくかったり、床にそのまま置くのは気になったり。ダイソーには、テーブルにサッと取り付けて荷物の置き場を確保できる便利なアイテムがあります。お気に入りの写真を使って、自分だけのデザインにアレンジできるのも面白いところです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バッグフック（アソート）価格：￥220（税込）耐荷重（約）：2kg販