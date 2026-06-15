警察や消防によりますと、きょう午前２時前、山形県上山市関根の国道１３号で、乗用車と軽乗用車が衝突する事故がありました。 「南進中と北進中の車両が正面衝突した」などと１１９番通報があったということです。 この事故で、軽乗用車を運転していた５０代の男性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。 また、乗用車にのっていた２人も救急搬送されました。けがをしているということです