１５日朝、白山市の美川灯台近くの海岸で、クマ1頭の目撃情報がありました。これまでのところ、けが人はいませんが、市が注意を呼びかけています。白山市と警察によりますと、現場は白山市美川永代町の美川灯台近くの海岸沿いにある加賀海浜自転車道で、きょう午前5時ごろ、近くで釣りをしていた人から「クマ1頭を見た」と警察に通報がありました。クマは体長80センチほどの成獣とみられ、海岸と北陸自動車道の間にある茂みの中に