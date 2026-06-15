元グラドルでセクシー女優の小向美奈子（41）が14日、までにインスタグラムを更新。踊り子17周年を報告した。「DX東寺劇場今週は踊り子として17周年を迎えました」と報告。「来てくださった皆さま、応援してくださる皆さま、めちゃくちゃうれしかったっす」とファンへの感謝をつづると、「まだまだ学ぶことや努力する事はありますが、これからもステージで舞えるよう頑張っていきます！！」と意気込みを示し、Vサインや般若のお