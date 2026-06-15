グラビアアイドルの宇佐美彩乃（29）が14日、インスタグラムを更新。胸元をぬらすビキニショットを公開した。宇佐美は「正解は？」と尋ね、「おひる」「あひる」「おふろ」の三つの選択肢を記した。そして、お風呂のふちに黄色いおもちゃのアヒルを置き、黄色いひもビキニ姿で、黄色いおけで胸元にお湯を掛ける様子を公開した。この投稿に「可愛い」「素敵」「アヒルより可愛いです！」「美人過ぎだよ」「おふろに一票」などのコメ