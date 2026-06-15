三田寛子（60）が14日、インスタグラムを更新。長男中村橋之助の妻能條愛未と一緒に仕上げたウェディングケーキを振り返った。三田は、ウェディングケーキとともに、能條、洋菓子研究家の今田美奈子さんやらとの写真をアップし「ウェディングケーキの最後の仕上げを手伝った花嫁の愛未ちゃんとみんなで記念写真を撮りました」と記した。また、先輩女優の佐久間良子らとの出会いについて「私には輝く先輩先生がたの追いかける背