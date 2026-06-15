「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ２０」（１４日、マリンメッセ福岡）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第２０回大会が開催されたが、注目された“本物の不良”誠と、最弱からの成り上がりをみせてきた１０人ニキの対戦がまさかの中止となった。誠は自身のＸを更新。出禁となったことを明かし「出禁となり試合がなくなった今回暴れたのも１０人ニキだけの事ではない、元々いろんな話しをされた事も自然